Блокирующий «Зенита-Казань» Александр Волков: тяжело сложились эти два матча

Блокирующий клуба «Зенит-Казань» Александр Волков прокомментировал ход серии игр 1/2 финала плей-офф мужской Суперлиги России по волейболу, в которой его команда одержала победу над новосибирским «Локомотивом». Финальный счёт серии — 3-1.

«Тяжело сложились эти два матча. Во-первых, смена часового пояса. Хотя Новосибирск был в таких же условиях – мы одновременно прилетели из Казани. Сказывается зал: он помогает их команде, гонит их вперёд. Не справлялись где-то в приёме, где-то в своей атаке. Но больше всего – с головой. Давил прошлый год, где мы также после игры с «Локомотивом» не вышли в финал. Давление висело. Мы понимали, что команда может нас обыграть, – позавчера она это показала», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

В воскресенье, 23 апреля, прошёл заключительный матч полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги. «Зенит-Казань» одержал победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (21:25, 23:25, 25:21, 25:20, 15:13). Клуб из Казани стал первым финалистом Суперлиги.