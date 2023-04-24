Главный тренер «Зенита-Казань»: не знаю, на чём в этих матчах там Лубурич сидит

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал волевую победу своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии мужской Суперлиги над новосибирским «Локомотивом» (3:2) и выход в финал турнира.

«Я бы в любом случае гордился этой командой, их отношением к делу. Наша главная проблема — переизбыток желания, эмоций. Видел, что внутри было у этих ребят: как мы говорим, бабочки в животе. Моя основная цель — дать спокойствие. Где-то получилось, где-то сами с собой играли.

В первой партии иметь 16 доигровок и реализовать из них пять? Но и в Новосибирске четыре эйса в первой партии зарядили. Причём с такой силой. Не знаю, на чём в этих матчах там Дражен (Лубурич. — Прим. «Чемпионата») сидит. Какая-то там есть волшебная пилюля, потому что подачи прилетали со страшной скоростью. Удержать спокойствие не так просто. Потом пошли ошибки, и это была наша основная цель — не потерять голову и дождаться момента, когда соперник начнёт ошибаться. Перебороть их защиту и эмоциональные всплески можно было только через свою такую же игру.

Как бы мы ни хотели в финал, в голове этот осадочек прошлого года всё равно был, теребил нас внутри. И это было видно. Хорошо, что закончилось здесь, сейчас, сегодня. Но могло быть по-другому. Мы готовились бы точно так же к пятой игре», — передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.