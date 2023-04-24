«Что у русского плохо лежит — бери». Тренер Непомнящего рассказал о краже во время матча

Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал об инциденте, который произошёл с членом их команды в Астане, где российский гроссмейстер играет матч за звание чемпиона мира с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

«У нас здесь украли худи с символикой Nepoteam – наш сотрудник отошёл, а один человек спокойно подошёл, снял худи с плечиков и ушёл. Но тут же камерами всё оборудовано, этого товарища нашли. Оказалось, что он – гражданин Нидерландов, работал здесь на матче. Многие, наверное, уже привыкли к тому, что если взял у русских, то это воровством не считается, это в порядке вещей. Такой пакет санкций: видишь, что у русского плохо лежит – бери. Но здесь не так. Организаторы его сразу уволили и заставили заплатить компенсацию. Так что тут всё честно и справедливо, что далеко не на всех соревнованиях сейчас возможно», — сказал Кишнёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Сергеем Кишнёвым сегодня в 8:00 мск на «Чемпионате».