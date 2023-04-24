Непомнящий высказался после ничьей с Дином в 11-й партии за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на ничью в 11-й партии в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 с представителем Китая Дин Лижэнем.
«Испанская партия всегда даёт белым небольшое давление. Да, мы действительно играли похожую партию в Екатеринбурге на турнире претендентов, но сегодня Дин пошёл по другой линии. Я рассчитывал, что мы придём к ладейному окончанию с тремя пешками против двух, но это не получилось. Чёрные стояли очень крепко. Может быть, мне стоило играть чуть медленнее.
Нельзя сказать, что я доволен. Ни в коем случае. Был хороший характер борьбы. Но dxc4 было очень неудачным решением. С другой стороны, ничья — это в целом приемлемый результат в такой ситуации.
Впереди ещё три партии. Я должен показать в них всё что могу. Сейчас очевидно, ничего в матче не решено», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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