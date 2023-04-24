Ян Непомнящий оценил свою игру в 11-й партии матча за звание чемпиона мира с Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о своей игре в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 с представителем Китая Дин Лижэнем.

«Чёрными я бы точно не отказался от быстрых ничьих в оставшихся партиях, но сегодня у меня не было такой цели. Просто я не совсем правильно распорядился преимуществом, и всё разменялось. В целом я просто стараюсь играть в шахматы», — передаёт слова Непомнящего корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Счёт в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет чёрными фигурами.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».