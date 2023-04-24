Глава НОК Польши: наша цель — исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр

Председатель Национального олимпийского комитета Польши Радослав Песевич высказался относительно вероятности бойкота Олимпийских игр, если в них примут участие спортсмены из России и Беларуси.

«Я бы не делал таких далеко идущих утверждений. Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом.

Надо спросить спортсменов, которые должны принимать участие и посвящают всю свою жизнь тому, чтобы сначала квалифицироваться, а позже выступить на этих Играх. Я себе не представляю ситуации, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, исполнять свои мечты, доставлять нам радость. Принимать такие решения надо с головой», — заявил Песевич в эфире радиостанции RMF FM.