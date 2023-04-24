20-летний китаец Сы Цзяхуэй вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру, обыграв Милкинса

80-й номер мирового рейтинга китаец Сы Цзяхуэй вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру, который проходит на арене «Крусибл» (Шеффилд, Англия). В 1/8 финала 20-летний спортсмен нанёс поражение англичанину Роберту Милкинсу, занимающему 14-е место в мировом рейтинге, со счётом 13:7.

За выход в полуфинал Цзяхуэй сыграет с победителем противостояния между шотландцем Энтони Макгиллом (21) и англичанином Джеком Лисовски (13). После второй сессии впереди Макгилл – 11:5. Встреча проходит до 13 выигранных фреймов.

Финал чемпионата мира — 2023 по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн. В прошлом году титул завоевал Ронни О'Салливан, он для него стал седьмым.