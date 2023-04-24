20-летний китаец Сы Цзяхуэй вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру, обыграв Милкинса

80-й номер мирового рейтинга китаец Сы Цзяхуэй вышел в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру, который проходит на арене «Крусибл» (Шеффилд, Англия). В 1/8 финала 20-летний спортсмен нанёс поражение англичанину Роберту Милкинсу, занимающему 14-е место в мировом рейтинге, со счётом 13:7.
За выход в полуфинал Цзяхуэй сыграет с победителем противостояния между шотландцем Энтони Макгиллом (21) и англичанином Джеком Лисовски (13). После второй сессии впереди Макгилл – 11:5. Встреча проходит до 13 выигранных фреймов.
Финал чемпионата мира — 2023 по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн. В прошлом году титул завоевал Ронни О'Салливан, он для него стал седьмым.
- 24 апреля 2023
-
18:51
-
15:17
-
14:27
-
14:21
-
14:20
-
14:16
-
14:12
-
14:06
-
14:05
-
13:44
-
10:00
-
09:43
-
09:26
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:54
-
00:50
-
00:05
- 23 апреля 2023
-
23:55
-
22:00
-
21:33
-
21:19
-
21:08
-
21:00
-
20:02
-
19:36
-
19:33
-
19:10
-
18:44
-
17:48
-
16:22
-
15:42
-
15:42
-
15:37