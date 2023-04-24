Покер Батырева принёс «Тюмени» победу над «Норильским никелем» в матче 1/4 финала ЧР

Тремя встречами начался плей-офф чемпионата России по мини-футболу. Самым напряжённым стал матч в Норильске, в котором хозяева только в дополнительное время уступили «Тюмени» со счётом 5:6. Победный гол в составе гостей забил Андрей Батырев, оформивший покер в этом матче.
Действующие чемпионы из «Газпрома-Югра» не испытали больших проблем в матче с «Торпедо» — 7:2. «Синара» не оставила шансов «Ухте» — 5:1.
Завтра, 25 апреля, на тех же площадках пройдут вторые матчи серий до трёх побед. Ответные игры в городах соперников пройдут 30 апреля и в случае необходимости 1 мая. Если же по итогу четырёх встреч победители не будут выявлены, то пятые матчи пройдут 6 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Первые матчи
«Норильский никель» — «Тюмень» — 5:6 д. в. (2:2, 3:3).
«Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» — 5:1 (1:0).
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) – 7:2 (5:1)
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