«Динамо» и «Зенит-Казань» сыграют в финале мужской волейбольной Суперлиги

По завершении полуфинальных серий чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги определились клубы, которые разыграют медали национального первенства. В финале московское «Динамо» встретится с казанским «Зенитом», новосибирский «Локомотив» за бронзу сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Столичному «Динамо» потребовалось всего три матча, чтобы выиграть полуфинальное противостояние у «Зенита» с берегов Невы (3:2, 3:0, 3:0). «Локомотив» смог создать интригу в полуфинальной серии с казанским «Зенитом», но всё равно уступил (1:3, 0:3, 3:0, 2:3).

Медальные серии также будут проходить до трёх побед одной из команд. Розыгрыш золотых наград чемпионата России начнётся 1 мая в Казани, бронзовая серия – 2 мая в Санкт-Петербурге.