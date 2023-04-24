Тренер «Зенита» — о поражении в 1/2 финала: вроде бы и «наше», но не можем забрать

Тренер волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург Виктор Сидельников подвёл итоги полуфинальной серии с московским «Динамо».

Бело-голубым потребовалось всего три матча, чтобы выиграть полуфинальное противостояние у «Зенита» с берегов Невы (3:2, 3:0, 3:0). Третий матч «Динамо» выиграло со счётом 3:0 (25:19, 36:34, 25:23).

«Во второй партии у нас было море возможностей её закончить: мы сами не воспользовались этим. Где-то невезение, где-то везение, а где-то инспектор показал не то, что нужно — что мы просили посмотреть. Но это не умаляет победу «Динамо».

Состав, который у нас периодически менялся, мы находили на каждую игру практически всегда разный — очень трудно играть. Два дня наигрываем состав, потом кто-то выпадает, и нужно что-то менять, играть с листа. Это тяжело. Хочу отметить Урсова, который вышел и поддержал игру, а так бы мы быстренько влетели в трёх партиях. «Динамо» играло для нас понятно — в прагматичный волейбол: края и Соколов. Как и в играх до центральные не справились на блоке. Очень мощная атака, а в защите сыграть тяжело. Если Цветан с передней линии атакует, мяч нереально улетает. Сейчас подремонтируем кого-нибудь и будем дальше биться за третье место. Надеюсь, игры понравились: не только нас хаять в сети — мол, играть не имеют. Но ребята ни при чём, стараются. Просто у «Динамо» чисто игрового опыта за чемпионский титул больше: где-то могут найти свою игру. Мы же, к сожалению, пока там наверху не были, поэтому вроде бы и «наше», но не можем забрать до конца.

Отдельно дайте, плиз, про диагонального Полетаева, который неожиданно выпал из состава перед матчем: У него в пятницу, субботу, воскресенье температура: ночью 39, вирус. Поэтому сейчас лежит в гостинице, на антибиотиках. Так получилось. В пятницу тренировались, всё было хорошо, а ночью вирус, сдали анализ», — сказал Сидельников после завершения полуфинальной серии.