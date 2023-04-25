Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2023 по снукеру

Завершились два заключительных матча 1/8 финала чемпионата мира по снукеру, который проходит на арене «Крусибл» (Шеффилд, Англия). Энтони Макгилл обыграл Джека Лисовски со счётом 13:8, Марк Селби нанёс поражение Гэри Уилсону – 13:8. Определились четвертьфинальные пары соревнований.
Снукер. Чемпионат мира. Четвертьфинальные пары
Ронни О'Салливан — Люка Бресель
Марк Аллен — Джек Джонс
Энтони Макгилл — Сы Цзяхуэй
Джон Хиггинс — Марк Селби
Четвертьфинальные матчи начнутся 25 апреля в 12:00 мск поединками О'Салливана с Бреселем и Аллена с Джонсом.
Финал чемпионата мира — 2023 по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн. В прошлом году титул завоевал Ронни О'Салливан, он для него стал седьмым.
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