«Чемпионат» — партнёр MARSPO Awards 2023

Спортивный портал «Чемпионат» стал инициатором новой номинации премии MARSPO Awards 2023 — «Лучшее региональное спортивное медиа». Задача специальной номинации — поддержка новых, молодых региональных проектов (не из Москвы и Санкт-Петербурга) в сфере спортивных медиа России. Это могут быть как классические СМИ, так и другие форматы: подкасты, каналы (YouTube, RuTube) или сообщества в социальных сетях (ВК, ТГ, ОК, Дзен).

В оценке будут обращать внимание на влияние медиа как в регионе, так и в спорте: это динамика роста аудитории (охваты, просмотры), цитируемость (виральность), интересные гости. Отдельно будет рассмотрено качество спортивного контента: грамотность, полезность, дизайн, интерфейс (для сайтов), продакшн (аудио, видео) и т.д.

Все желающие могут прислать свои заявки и презентации проектов в данную номинацию на почту awards@marspo.ru до 30 апреля. В теме письма нужно указать название номинации — «Лучшее региональное спортивное медиа».

Директор по цифровой стратегии Rambler&Co и управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков:

«MARSPO – это наш давний партнёр и событие, которое объединяет на своей площадке лучшие практики в спортивном маркетинге страны. Благодаря нашему сотрудничеству мы выберем проект с наибольшим потенциалом, расскажем о нём читателям «Чемпионата», а также окажем максимальную поддержку».

Отметим, что Антон Сучков вошёл в жюри премии MARSPO Awards 2023.

Победитель будет объявлен на церемонии вручения премии MARSPO Awards 25 мая 2023 года.