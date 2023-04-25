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Тренер сборной России рассказал, могут ли регбисты переориентироваться с Европы на Азию

Тренер сборной России рассказал, могут ли регбисты переориентироваться с Европы на Азию
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Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин объяснил, почему регбистам будет тяжело переориентироваться на чемпионат Азии.

«Если мы говорим об Азии, то при нашем переходе туда можно сразу же исключать таких грандов, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и страны Океании – это те, кто с нами не будет контактировать. А то, что там остаётся, это очень невысокий уровень. Это даже не футбол в матче Россия – Таджикистан или Россия – Киргизия. Разница будет даже больше. Так что пока мы сильно ограничены в выборе соперников. Беларусь, к сожалению, не играет в регби на хорошем уровне, так что пока у нас есть существенные трудности», — сказал Первухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

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