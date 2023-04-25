Россия и Бенин подписали меморандум о взаимопонимании в сфере физической культуры и спорта

Министр спорта России Олег Матыцин посетил Бенин в рамках рабочей поездки в Африку. Он провёл встречу с министром спорта Бенина Освальдом Мехи и главой МИД страны Орельеном Агбенонси в городе Котону. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
«Это первый в истории визит делегации Министерства спорта РФ в Республику Бенин. Уверен, что наша сегодняшняя встреча позволит активизировать спортивные контакты на всех уровнях. Меморандум о взаимопонимании между нашими ведомствами в области физической культуры и спорта придаст новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
В рамках делового визита в республику российская делегация осмотрела ряд спортивных объектов, расположенных на её территории. Также была достигнута договорённость о приглашении спортсменов из Бенина на Международный фестиваль студенческого спорта – 2023 в Екатеринбурге и Игры Будущего – 2024 в Казани.
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