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ФФУ просит запретить выполнение решения FIE о возвращении российских фехтовальщиков

ФФУ просит запретить выполнение решения FIE о возвращении российских фехтовальщиков
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5 апреля 2023 года Федерация фехтования Украины (ФФУ) подала в Окружной суд Лозанны заявление о приостановлении выполнения решения Международной федерации фехтования (FIE) о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Федерация фехтования Украины просит суд наложить запрет на принятие каких-либо действий, направленных на выполнение решения Внеочередного конгресса FIE, со стороны FIE и её органов», — сказано в заявлении на официальном сайте ФФУ.

Напомним, в марте FIE приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным турнирам на условии соблюдения принципов нейтральности. По итогам данного решения некоторые европейские страны отказались от проведения турниров, в которых могли принять участие россияне и белорусы.

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