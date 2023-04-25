Минспорта Украины: чрезмерная озабоченность МОК нарушениями прав человека не обоснована

Заместитель министра спорта Украины Андрей Чесноков не видит нарушений прав человека в отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Следует отметить, что чрезмерная озабоченность МОК предполагаемыми нарушениями прав человека является необоснованной и не имеющей юридических оснований, поскольку выводы специальных докладчиков ООН являются преждевременными и неполными.

Опасения безопасности, связанные с возможным участием российских и белорусских спортсменов и их болельщиков, всё ещё актуальны и даже усугубились, о чём свидетельствуют многочисленные столкновения российских и украинских спортсменов, а также распространение ненавистнических высказываний со стороны российских болельщиков на спортивных мероприятиях», — приводит выступление Чеснокова на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге Inside the Games.