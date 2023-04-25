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ООН — об отстранении российских атлетов: такое наказание запрещено международным правом

ООН — об отстранении российских атлетов: такое наказание запрещено международным правом
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Специальный докладчик Организации Объединённых Наций (ООН) Александра Ксантаки заявила о том, что отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований является грубым нарушением прав человека.

«Продолжающийся запрет участия российских и белорусских спортсменов на основании их гражданства нарушает принципы универсальности и недискриминации, два фундаментальных принципа прав человека.

Такой запрет смешивает поведение государств с поведением отдельных персон, что запрещено международным правом в области прав человека», — приводит слова Ксантаки с выступления на Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, ранее сегодня заместитель министра спорта Украины Андрей Чесноков назвал озабоченность МОК нарушениями прав человека «необоснованной».

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