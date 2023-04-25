АНОК Африки: спортсмены никогда не должны расплачиваться за конфликт, каким бы он ни был

Представитель спортсменов Ассоциации национального олимпийского комитета Африки Габи Аренс считает, что присутствие политики в спорте негативно сказывается на его фундаментальных ценностях.
«Спортсмены никогда не должны расплачиваться за конфликт, каким бы он ни был и где бы ни происходил.
Политика не должна оказывать давление на спорт и заставлять его отказаться от своих фундаментальных ценностей солидарности и единства», — приводит слова Аренс с выступления на Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, также сегодня спецдокладчик ООН Александра Ксантаки заявила, что отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований является нарушением международного права.
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