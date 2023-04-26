Главный тренер «Новой генерации»: «КПРФ» — сильный соперник, который сразу наказывает

Главный тренер «Новой генерации» Алексей Степанов прокомментировал поражение своей команды в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги от столичного «КПРФ» (4:5), который прошёл в Климовске.
«Нам не хватило завершающей стадии, мастерства. Мы очень хорошо вошли в игру, мобилизованно, за что ребятам я очень благодарен. Они правильно подошли, это было видно: дисциплинированно выполняли установки, двигались, создавали моменты. Обидно: создаём столько моментов, но не можем элементарно отдать пас, принять мяч. Конечно, над этим надо работать. А так матч был очень хороший, надеюсь, понравился болельщикам, и нашим тоже. За любую ошибку нас сегодня наказывали: и со стандартов, и сами вылетали, рискуя, хотя этого, наверное, не стоило бы делать. МФК «КПРФ» – сильный соперник, он сразу наказывает. Хотя Саша Кригер сыграл сегодня очень прилично, нараздавал. Хорошая игра, благодарен ребятам. Надеюсь, восстановимся и завтра продолжим в таком духе», — приводит слова Степанова официальный сайт МФК «КПРФ».
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