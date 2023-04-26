«Тяжело, но можно». Чемпионка мира по блицу — об игре в шахматы с мужчинами

Чемпионка мира по блицу казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева рассказала об опыте соревнований с мужчинами.
«Скажу честно, что тяжеловато играть в быстрые шахматы против мужчин. Играть ведь приходится против замечательных шахматистов – Владимира Крамника, Александра Грищука, Левона Ароняна, Бориса Гельфанда, список можно продолжать. Многие из них ещё молодые люди, они очень сильно играют в шахматы. Но я начала турнир выше своих ожиданий, первые четыре партии сыграла вничью. Могла даже 2,5 очка набрать, а не два, если бы в четвёртом туре обыграла Владимира Борисовича, но не судьба. А затем у меня был очень сложный игровой день: сначала я не удержала чуть худшую позицию в партии против Левона, потом проиграла ещё две партии. Три поражения подряд было непросто пережить, но день я закончила ничьей. И в третьем туре две ничьи. К сожалению, не смогла выиграть ни одной партии, но зато поняла, что играть с мужчинами можно. Тяжело, но можно. Правда, чем короче контроль, тем мне сложнее, потому что иногда мне нужно подумать, что делать дальше. Играть рукой, на автомате как лучшие шахматисты мира я пока не могу», — сказала Асаубаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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