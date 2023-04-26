«Все имеют право на эмоции». Асаубаева — о своём предложении сопернице «варить борщи»

Чемпионка мира по блицу казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала свои слова в адрес соотечественницы Жансаи Абдумалик. Напомним, Абдумалик снялась с этапа Гран-при в Нью-Дели, после чего Асаубаева раскритиковала её, посоветовав завязать со спортом и идти варить борщи.
«Я согласна с тем, что условия были не самыми лучшими, но не настолько плохими, чтобы уезжать с Гран-при. Тараканов в номерах не было, кормили вполне нормально.
В турнире играют лучшие шахматистки мира, идёт отбор в турнир претенденток. Серия Гран-при – это не шутки. Турнир круговой. Жеребьёвка проводится за месяц до старта. Когда одна из участниц выбывает, это бьёт по всем остальным. Сразу меняется жеребьёвка, кто-то играет больше партий белыми, кто-то – чёрными. Разве это равные условия получаются? Например, китаянка, занявшая третье место, шесть партий белыми играла и только три чёрными. Мы лишились официального игрового дня, что повлекло изменения в расписании. Я сыграла восемь партий подряд без выходных, а с учётом того, что я держала мусульманский пост, было тяжело. Со стороны тех, кто снялся, это неспортивное поведение.
Люблю ли я борщ? Да, но в том конкретном случае это просто к слову пришлось. Все люди имеют право на эмоции и чувства», — сказала Асаубаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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