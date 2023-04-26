Глава ОКР: требуем, чтобы МОК жёстче реагировал на бойкоты со стороны западных стран

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о заявлениях ряда западных стран об отказе от участия в соревнованиях, в которых будут представлены российские спортсмены.
«Мы считаем это нарушением Олимпийской хартии, мы требуем, чтобы МОК жёстче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран. Налицо неприкрытое, грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена МОК. Мы надеемся на самую острую реакцию МОК», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил требования, необходимые для участия российских атлетов в международных турнирах. Позже Украина и ряд западных стран заявили об отказе от участия в соревнованиях с россиянами.
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