Российские фехтовальщики не выступят на отборе к Олимпиаде 2024 года из-за проверок FIE

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что российские атлеты не смогут принять участия на этапе Кубка мира в Сеуле, который является отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
«Понимаете, в Международной федерации фехтования (FIE) из простой процедуры сделали не пойми что. И, естественно, они к понедельнику никуда не успели. Отсутствие россиян на этапе в Сеуле связано с тем, что мы до сих пор не получили от FIE списки наших спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях. И сейчас мы не можем ничего прогнозировать и не можем планировать своё участие в каких-то соревнованиях. Мы полтора месяца переписываемся и общаемся в zoom-конференциях с международной федерацией — практически каждый день. Решение внеочередного конгресса было принято 10 марта, и вернуть нас на соревнования должны были к середине апреля. И все же прекрасно знают, что турнир в Сеуле — первый отборочный к Олимпийским играм. И мы же говорили об этом и давно сдали все необходимые списки. Все документы, которые они от нас хотели, мы им отправили», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».
Напомним, этап Кубка мира в Сеуле стартует завтра, 27 апреля. В марте FIE объявила о решении допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при условии соблюдения принципов нейтральности. Ожидалось, что спортсмены вернутся на соревнования к середине текущего месяца.
- 26 апреля 2023
-
13:02
-
11:45
-
11:20
-
11:09
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
09:57
-
09:50
-
09:31
-
09:05
-
00:58
-
00:18
- 25 апреля 2023
-
23:45
-
23:23
-
22:56
-
22:23
-
21:36
-
19:37
-
18:59
-
18:44
-
17:40
-
17:20
-
17:19
-
17:00
-
16:40
-
16:28
-
16:17
-
16:02
-
15:06
-
14:23
-
11:16
-
10:34
-
09:55
-
09:53