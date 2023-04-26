Российские фехтовальщики не выступят на отборе к Олимпиаде 2024 года из-за проверок FIE

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что российские атлеты не смогут принять участия на этапе Кубка мира в Сеуле, который является отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Понимаете, в Международной федерации фехтования (FIE) из простой процедуры сделали не пойми что. И, естественно, они к понедельнику никуда не успели. Отсутствие россиян на этапе в Сеуле связано с тем, что мы до сих пор не получили от FIE списки наших спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях. И сейчас мы не можем ничего прогнозировать и не можем планировать своё участие в каких-то соревнованиях. Мы полтора месяца переписываемся и общаемся в zoom-конференциях с международной федерацией — практически каждый день. Решение внеочередного конгресса было принято 10 марта, и вернуть нас на соревнования должны были к середине апреля. И все же прекрасно знают, что турнир в Сеуле — первый отборочный к Олимпийским играм. И мы же говорили об этом и давно сдали все необходимые списки. Все документы, которые они от нас хотели, мы им отправили», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».

Напомним, этап Кубка мира в Сеуле стартует завтра, 27 апреля. В марте FIE объявила о решении допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при условии соблюдения принципов нейтральности. Ожидалось, что спортсмены вернутся на соревнования к середине текущего месяца.