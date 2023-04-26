Чернышенко: МОК выдвигает унизительный ультиматум российским спортсменам

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко назвал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования унизительным ультиматумом.

«К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики». МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать родину, осудить её, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены на международные турниры в нейтральном статусе. Среди рекомендаций значилось, что на соревнования следует допускать атлетов, не поддерживавших СВО.