Аронян — о поражении Непомнящего: инициатива перешла к Лижэню. Такие подарки окрыляют

Американский гроссмейстер армянского происхождения Левон Аронян прокомментировал результат 12-й партии матча за звание чемпиона мира — 2023 между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. В этой партии представитель Китая одержал уверенную победу.

«Партия очень нервная, по правде, я совсем не ожидал такого коллапса от Яна. Теперь инициатива перешла к Дину. Такие подарки обычно окрыляют», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Благодаря победе Лижэнь смог сравнять счёт в матче — 6:6. 13-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 27 апреля. Начало партии — в 12:00 мск. В этой партии российский гроссмейстер сыграет белыми фигурами.