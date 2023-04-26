Марк Аллен вырвал победу у Джека Джонса в 1/4 финала ЧМ по снукеру

Снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен, занимающий третье место в рейтинге лучших снукеристов мира, вырвал победу у валлийца Джека Джонса, находящегося на 52-й строчке мирового рейтинга, в четвертьфинале чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Матч завершился со счётом 13:10.

Марк Аллен стал первым известным полуфиналистом турнира. В 1/2 финала спортсмен встретится с победителем матча Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Селби (Англия). После первой сессии во встрече зафиксирована ничья — 4:4. Матч Хиггинс — Селби продолжится в среду, 26 апреля, в 16:30.

В полуфинальных матчах спортсмены будут играть максимум 33 фрейма (до 17 побед). Действующим чемпионом мира является англичанин Ронни О`Салливан, который в 1/4 финала играет против бельгийца Люки Бреселя.