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Марк Аллен вырвал победу у Джека Джонса в 1/4 финала ЧМ по снукеру

Марк Аллен вырвал победу у Джека Джонса в 1/4 финала ЧМ по снукеру
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Снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен, занимающий третье место в рейтинге лучших снукеристов мира, вырвал победу у валлийца Джека Джонса, находящегося на 52-й строчке мирового рейтинга, в четвертьфинале чемпионата мира по снукеру, проходящего в Шеффилде (Великобритания). Матч завершился со счётом 13:10.

Марк Аллен стал первым известным полуфиналистом турнира. В 1/2 финала спортсмен встретится с победителем матча Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Селби (Англия). После первой сессии во встрече зафиксирована ничья — 4:4. Матч Хиггинс — Селби продолжится в среду, 26 апреля, в 16:30.

В полуфинальных матчах спортсмены будут играть максимум 33 фрейма (до 17 побед). Действующим чемпионом мира является англичанин Ронни О`Салливан, который в 1/4 финала играет против бельгийца Люки Бреселя.

Снукер. Чемпионат мира 2023. 1/4 финала (до 13 побед)
Джон Хиггинс - Марк Селби
26 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Джон Хиггинс
Идёт
4:5
Марк Селби
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