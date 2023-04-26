«КПРФ» одержал вторую победу над «Новой генерацией» и упрочил лидерство в серии

В Климовске (Московская область) завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф мини-футбольной Суперлиги, в котором столичный «КПРФ» одержал победу над «Новой генерацией» из Сыктывкара (4:1).

В составе победителей голы забили Иван Милованов, Сергей Абрамович, Артём Ниязов и бразилец Шимбинья. У гостей единственный мяч на счету Ивана Суворова.

Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Второй матч

«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) 4:1 (3:1)

Таким образом, московский коллектив ведёт в серии 2-0. Вчера, в первом матче, подопечные Бесика Зоидзе одержали победу со счётом 4:1.

Серия проходит в формате до трёх побед одной из команд. Третий матч серии между этими соперниками пройдёт 1 мая в Сыктывкаре.