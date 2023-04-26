Российских стрелков, не имеющих отношения к ВС РФ, допустят к международным турнирам

Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) объявила о том, что российским и белорусским спортсменам будет разрешено участвовать в соревнованиях под её эгидой в нейтральном статусе, но только при отсутствии каких-либо связей с вооружёнными силами этих стран.

«Члены Исполнительного комитета полностью поддерживают все меры и санкции, введённые МОК против спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси.

В то же время Исполком поддерживает приведённые МОК доводы в отношении предлагаемого возвращения спортсменов, которые ни в какой мере не участвуют в СВО.

Исполнительный комитет согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения этих спортсменов при соблюдении строгих условий допуска.

ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с МОК и ASOIF (Ассоциация международных федераций летних Олимпийских игр) над составлением соответствующих правил допуска, определением процесса независимой проверки, необходимого также для обеспечения того, чтобы только нейтральные спортсмены, которые не связаны контрактами с российскими или белорусскими вооружёнными силами или органами национальной безопасности, могли быть рассмотрены», — говорится в заявлении на официальном сайте ISSF.