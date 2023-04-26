Россия предложила Того содействие в подготовке тренерских кадров и спортивных команд

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с министром спорта и досуга Тоголезской Республики Лиди Бесси Камой в рамках рабочего визита в Африку.
«Это первый в истории визит делегации Министерства спорта Российской Федерации в вашу страну. Россия ещё со времен Советского Союза оказывала содействие Тоголезской Республике в подготовке тренерских кадров и спортивных команд по футболу. Мы готовы возобновить эту практику и по другим видам спорта, например, по гандболу. В феврале 2021 года во время нашей встречи в Дакаре мы обсуждали вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере студенческого и массового спорта. В этом году будет выделено 86 стипендий для тоголезских студентов. Отдельно Минспорт России готов проработать вопрос выделения квот и для спортсменов национальной сборной страны», — приводит слова Матыцина официальный сайт Министерства спорта РФ.
В ходе встречи Матыцин пригласил делегацию Тоголезской Республики на Международный фестиваль студенческого спорта летом этого года в Екатеринбурге и Игры Будущего, которые пройдут в 2024 году в Казани.
По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
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