Б. Зоидзе: в «КПРФ» нет «основных» и «запасных», кто выходит на площадку — все основные!

Главный тренер «КПРФ» Бесик Зоидзе прокомментировал победу своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги с «Новой генерацией» из Сыктывкара (4:1), который прошёл в Климовске.
Напомним, после этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу москвичей.
«О том, что мы одной ногой в полуфинале, говорить ни в коем случае нельзя. Плей-офф – турнир, который имеет очень много разных историй. Мы ни в коем случае не успокаиваемся. Нам надо ехать в Сыктывкар, мы понимаем силу этого соперника, будем готовиться к нему. В голове у нас нет счёта в матче и в серии, есть только следующий матч.
Спасибо в очередной раз болельщикам, они нас поддерживали. Думаю, что первый тайм мы сыграли качественнее, чем второй. Не хватало агрессии, но, наверное, потому что мы пытались сыграть более прагматично. И это в какие-то моменты не давало целостность игре. В любом случае дисциплина была, в какие-то моменты мы терпели агрессию соперника, который действительно не успокаивается ни при каком счёте, играет до конца. Чувствовали от него давление.
Сложно было в первом тайме, когда мы пропустили. Важно, что после пропущенного гола продолжили играть в свою игру.
Думаю, все видели, что мы задействовали всех игроков, и это в очередной раз говорит о том, что у нас нет «основных» и «запасных» игроков. Кто выходит на площадку – все основные! И главное – командная игра, которая позволила нам результативно вернуться. Всё это повлияло на итог матча.
В очередной раз спасибо команде за характер. Есть нюансы, которые нужно исправлять, – будем сейчас над ними работать, исправлять. Ехать в Сыктывкар нужно психологически настроенными. 2-0 – но это ни о чём не говорит, серия продолжается», — приводит слова Зоидзе официальный сайт «КПРФ».
Серия проходит в формате до трёх побед одной из команд. Третий матч серии между этими соперниками пройдёт 1 мая в Сыктывкаре.
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