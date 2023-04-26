ФФР потребует не присуждать квалификационные очки на этапе КМ по фехтованию в Сеуле

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил о том, что организация намерена обратиться с требованием, чтобы на этапе Гран-при в Сеуле, который является этапом квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не присуждались квалификационные очки из-за неучастия российских спортсменок.

Напомним, о том, что россияне не смогут принять участие в соревнованиях, стало известно сегодня днём.

«На Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны Международной федерации фехтования (FIE). Сейчас мы направляем письмо, чтобы отменили квалификационные очки за этот турнир в связи с нашим неучастием. Мы всё сделали вовремя, сделали, как они говорили. Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали — всё нормально, не беспокойтесь, вы успеете, — но мы видим обратное», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Этап Кубка мира в Сеуле стартует завтра, 27 апреля. В марте FIE объявила о решении допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при условии соблюдения принципов нейтральности. Ожидалось, что спортсмены вернутся на соревнования к середине текущего месяца.