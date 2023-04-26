Ронни О'Салливан прокомментировал неожиданное поражение в четвертьфинале ЧМ-2023

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал неожиданное поражение в четвертьфинале чемпионата мира – 2023.

Напомним, первый номер рейтинга О'Салливан со счётом 10:13 проиграл представителю Бельгии Люке Бреселю (10-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по ходу матча Ронни трижды вёл с преимуществом +4.

«На самом деле я не так уж и разочарован. Возможно, мне бы и хотелось этого, но я будто уже дошёл до момента, когда спрашиваешь: «А для чего я играю в снукер?» Мне нравится этот образ жизни, я люблю свою жизнь и снукер в ней. Я не просто играю в него. Но отчасти это просто игра, я смирился с этим, чтобы не сильно расстраиваться. В конце концов, это просто матч.

Вероятно, я проигрывал здесь где-то 24 раза, а выигрывал семь, так что теория вероятности гласит, что я должен был проиграть. Поражение пришлось на этот год, но, уверен, у меня будет ещё одно хорошее выступление в «Крусибле». Хотя кто знает? Посмотрим», — приводит слова О'Салливана Eurosport.uk.