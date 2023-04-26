О'Салливан — о Бреселе: тем, кто попытается найти недостатки в его выступлении, удачи!

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан оценил уровень игры бельгийца Люки Бреселя, которому неожиданно проиграл (10:13) в четвертьфинале чемпионата мира – 2023.

«Он невероятный талант. Я давно играю в снукер, но не видел, чтобы кто-то так же хорошо бил по шарам, он так хлестал по ним, это просто потрясающе смотрелось. Мне было приятно наблюдать за его игрой. Публика хорошо провела время, а если кто-то попытается найти недостатки в этом его выступлении, ну что ж, удачи!

Он так хорошо бьёт по мячу, так активен, отлично владеет кием. Да, он может несколько раз промазать, но почему бы и не совершить такие удары, когда вы так бьёте по шару?» — приводит слова О'Салливана Eurosport.uk.