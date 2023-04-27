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«Это с дивана легко говорить – да как он пошёл!» Аронян – об ошибках в чемпионском матче

«Это с дивана легко говорить – да как он пошёл!» Аронян – об ошибках в чемпионском матче
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Чемпион мира по рапиду и блицу разных лет, бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян высказался о критике уровня матча за мировую шахматную корону, в котором за титул сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

«Очень интересно смотреть, когда соперники дают друг другу играть, применяют прекрасные дебютные идеи. У обоих участников очень боевой настрой. И это придаёт матчу дополнительную интригу.

Да, я слышал и читал, что Яна и Дина обвиняют в невысоком уровне игры. Но лично я за свою карьеру принимал во время партий столько идиотских решений, что я никогда не скажу – я бы так не сыграл. У меня на эту тему иллюзий нет. Нервное напряжение просто дикое! У обоих есть чему поучиться. Да, иногда в голове мелькают мысли о том, что они, видимо, не учли конкретный момент, но без всяких уничижительных мыслей. Просто потому, что я не любитель, а профессионал. Это с дивана легко говорить – да как он пошёл, как он с двух метров в ворота не попал! А ты доведи до этой ситуации, до этого хода и попробуй забить. Я понимаю, что творится у них в душе», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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