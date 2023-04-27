Американский шахматист рассказал, почему болеет за Яна Непомнящего в чемпионском матче

Чемпион мира по рапиду и блицу разных лет, бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян ответил, за кого болеет в матче за мировую шахматную корону. Напомним, за титул сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

«Конечно, я за Янчика! Мы с ним прекрасно знакомы, я с ним в своё время занимался. Я считаю, что он заслужил быть чемпионом мира своим отношением к шахматам, своей борьбой.

Вообще у нас просто отличные личные отношения. Недавно у нас были большие баталии в преферанс. Это было во время турнира в Дюссельдорфе, когда мы каждый вечер во время преферанса от шахмат отдыхали. Когда-то, помню, мы с ним в покер на деньги играли. Кажется, я тогда проиграл», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.