Американский шахматист рассказал, почему болеет за Яна Непомнящего в чемпионском матче

Чемпион мира по рапиду и блицу разных лет, бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян ответил, за кого болеет в матче за мировую шахматную корону. Напомним, за титул сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.
«Конечно, я за Янчика! Мы с ним прекрасно знакомы, я с ним в своё время занимался. Я считаю, что он заслужил быть чемпионом мира своим отношением к шахматам, своей борьбой.
Вообще у нас просто отличные личные отношения. Недавно у нас были большие баталии в преферанс. Это было во время турнира в Дюссельдорфе, когда мы каждый вечер во время преферанса от шахмат отдыхали. Когда-то, помню, мы с ним в покер на деньги играли. Кажется, я тогда проиграл», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 27 апреля 2023
-
08:10
-
07:50
-
00:56
-
00:33
-
00:15
- 26 апреля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:19
-
22:06
-
22:00
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:19
-
19:59
-
19:47
-
18:40
-
18:26
-
16:36
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
15:51
-
15:09
-
14:37
-
13:02
-
11:45
-
11:20
-
11:09
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
09:57
-
09:50
-
09:31