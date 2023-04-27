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«Вся драма ещё впереди». Американский шахматист — о титульном матче Непомнящего с Лижэнем

«Вся драма ещё впереди». Американский шахматист — о титульном матче Непомнящего с Лижэнем
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Чемпион мира по рапиду и блицу разных лет, бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян поделился ожиданиями от продолжения матча за мировую шахматную корону.

«Я вдохновлён тем, как проходит этот матч. Но, честно говоря, думал, что Ян уже к 11-му туру решит все вопросы. Дин не играл практически два года. Ян же всё время играл, у него не было простоя. К тому же у него уже есть опыт одного чемпионского матча, он выиграл два кандидатских турнира. Он просто сильнее как шахматист. Но сейчас же вообще невероятно напряжённая ситуация.

Этот матч войдёт в историю как один из самых интересных и драматичных. Но мне кажется, что вся драма ещё впереди. Когда доходит до решающего момента, а напряжение нарастает, ты можешь проиграть абсолютно любую позицию. Начинаются глюки. Ничего исключать нельзя. Я надеюсь, что Ян в итоге победит, но жду ещё большей драмы», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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