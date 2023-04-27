Чемпионат мира по снукеру — 2023: расписание матчей 1/2 финала

Вчера, 26 апреля, определились все полуфиналисты чемпионата мира — 2023 по снукеру. Семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан сенсационно покинул турнир, уступив в четвертьфинальной встрече представителю Бельгии Люке Бреселю. Другими полуфиналистами стали китаец Си Цзяхуэй, представитель Северной Ирландии Марк Аллен и англичанин Марк Селби. Матчи 1/2 финала соревнований пройдут с 27 по 29 апреля.
Снукер. Чемпионат мира — 2023. 1/2 финала
27 апреля
Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) – 15:00 мск.
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21:00 мск.
28 апреля
Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) – 12:00 мск.
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 16:30 мск.
Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) – 21:00 мск.
29 апреля
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 12:00 мск.
Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) –16:30 мск.
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21:00 мск.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
- 27 апреля 2023
-
11:27
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
08:35
-
08:10
-
07:50
-
00:56
-
00:33
-
00:15
- 26 апреля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:19
-
22:06
-
22:00
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:19
-
19:59
-
19:47
-
18:40
-
18:26
-
16:36
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
15:51
-
15:09
-
14:37
-
13:02
-
11:45
-
11:20
-
11:09
-
11:05