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Чемпионат мира по снукеру — 2023: расписание матчей 1/2 финала

Чемпионат мира по снукеру — 2023: расписание матчей 1/2 финала
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Вчера, 26 апреля, определились все полуфиналисты чемпионата мира — 2023 по снукеру. Семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан сенсационно покинул турнир, уступив в четвертьфинальной встрече представителю Бельгии Люке Бреселю. Другими полуфиналистами стали китаец Си Цзяхуэй, представитель Северной Ирландии Марк Аллен и англичанин Марк Селби. Матчи 1/2 финала соревнований пройдут с 27 по 29 апреля.

Снукер. Чемпионат мира — 2023. 1/2 финала

27 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) – 15:00 мск.

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21:00 мск.

28 апреля

Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) – 12:00 мск.

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 16:30 мск.

Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) – 21:00 мск.

29 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 12:00 мск.

Люка Бресель (Бельгия) – Сы Цзяхуэй (Китай) –16:30 мск.

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Марк Селби (Англия) – 21:00 мск.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.

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