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Польша формирует коалицию из 36 стран для недопуска россиян на международные турниры

Польша формирует коалицию из 36 стран для недопуска россиян на международные турниры
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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил о формировании коалиции для выступления против допуска российских спортсменов на международные турниры.

«Мы находимся в процессе формирования позиции коалиции 36 стран. 15 мая состоится Совет Европейского союза по вопросам спорта, и мы планируем принять декларацию, которая будет чётко и ясно выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования», — приводит слова Бортничука радио RMF.

Напомним, ранее Томас Бах на исполкоме Международного олимпийского комитета в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.

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