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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за шахматную корону

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за шахматную корону
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Сегодня, 27 апреля, в Астане (Казахстан) завершилась 13-я партия в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. Россиянин белыми фигурами сыграл вничью с Лижэнем.

В этой партии у гроссмейстеров были обоюдные шансы на перевес, однако они закончили встречу ничьей на 39-м ходу. Счёт в матче после 13 партий — 6,5-6,5. Следующая партия состоится 29 апреля. В ней Непомнящий сыграет чёрными фигурами. Начало встречи — в 12:00 мск.

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 13. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
27 апреля 2023, четверг. 12:00 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Дин Лижэнь

Напомним, матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, то шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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