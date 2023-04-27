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Светлана Журова: поляки будут очень сильно удивлены, что США не войдут в их коалицию

Светлана Журова: поляки будут очень сильно удивлены, что США не войдут в их коалицию
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала намерение Польши сформировать коалицию из 36 стран, которая выступит против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Коалиция, которую собирает Польша, — это не весь мир. Всего 36 стран. Я допускаю, что Соединённые Штаты не войдут в это объединение. И поляки будут очень сильно удивлены, что Америка этого не сделает. США же не будут нарушать свои принципы прав человека. Поэтому польское Министерство спорта может делать всё что угодно. Их никто не воспримет всерьёз.

А что касается России — если бы сейчас было полноценное голосование сессии МОК со странами Азии, Африки и Латинской Америки, то нашу страну допустили бы ко всем соревнованиям вместе с флагом и гимном. Если бы у кого-то хватило смелости созвать полноценное заседание комитета, расклад был бы совсем другой. Так что нам не стоит даже обращать внимание на эти русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает», — приводит слова Журовой RT.

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