Смагин — о 13-й партии титульного матча: Непомнящий мог бы доводить дело до победы

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил результат 13-й партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
Предпоследняя партия матча, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 39-го хода. Счёт равный — 6,5-6,5.
«Партия складывалась вообще не слишком хорошо для Яна. Это в конце у него позиция была чуть получше, но в какой-то момент его позиция точно была хуже.
Китаец, видимо, тоже переутомлён — после вчерашней совершенно зубодробительной победы он действовал неоптимально и в какой-то момент не сделал напрашивающийся ход, после которого Яну пришлось бы попотеть. Пропустил он потерю качества.
Понятно, что Ян не в идеальной форме. Не стал он, как говорят шахматисты, «жёстко реализовывать» свой шанс сегодня, и когда увидел, что дело движется к ничьей, стал форсировать партию. Хотя мог бы доводить дело до победы. Да, было бы непросто, объективно тяжело, но мог», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».
Заключительная, 14-я партия с классическим контролем времени состоится в субботу, 29 апреля. Непомнящий будет играть чёрными фигурами. В случае ничейного результата для выявления победителя будет назначен тай-брейк.
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