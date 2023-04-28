«Лучше под нейтральным флагом, чем никак не выступать». Чемпионка мира Каменева — о МОК

Российская пловчиха, чемпионка мира и Европы Мария Каменева прокомментировала критерии Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Беларуси на крупные соревнования.
«Хочется ли на ОИ в Париже? Конечно. Не получилось в Токио выступить достойно, поэтому хочется доказать, что я могу. Но с нынешними реалиями, скажу честно, уже поняла и приняла – выступать можно не только на Олимпиаде. Быстро плыть можно где угодно, главное – хотеть и иметь бассейн для соревнований. А это нам предоставляют.
На Олимпиаду, разумеется, всем хочется. Даже хотя бы просто попасть в качестве гостя, а тем более выступать – мечта любого спортсмена. Моя первая Олимпиада была неудачной во всех смыслах, хочется обновить впечатления. Но как уже всё это будет, зависит не от нас. Смысл гадать?
Лично я буду надеяться до последнего. Зачем расстраиваться заранее? Сейчас отчаешься, опустишь руки, а в конце нас допускают, но ты к старту не готов. Вот это для меня худший сценарий из возможных. Так что я выбираю не расстраиваться заранее. Но и особо не надеюсь. Просто буду ждать и тренироваться в спокойной обстановке. Без лишних мыслей и надежд.
Мы в любом случае будем готовиться к основному старту в 2024 году. Если это будут не Олимпийские игры – нам подберут достойную замену. Конечно, напрямую с Олимпиадой ничто не сравнится. Но возможность показать свой лучший результат будет.
В Токио мы тоже выступали под нейтральным статусом. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это моё личное мнение — тут каждый решает сам», — приводит слова Каменевой «Спорт-экспресс».
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