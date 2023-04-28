Комиссия спортсменов ОКР выступила с заявлением по поводу критериев МОК по допуску россиян

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с заявлением по поводу критериев допуска российских спортсменов на международные соревнования, выдвинутых Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах. Аналогичная система поддержки спортсменов давно и широко применяется во многих странах, но в данном случае поводом для недопуска служит только в отношении граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.

На наш взгляд, создан опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом, а все решения приниматься в строгом соответствии с законом и Олимпийской хартией – без исключений», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОКР.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе. Напомним, атлеты из России и Беларуси отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.