Крамник: подготовка Дина не соответствует матчу за звание чемпиона мира

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался о сливе данных о подготовке представителя Китая Дин Лижэня к матчу за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
«Слив данных подготовки – это удивительный непрофессионализм. Сам я много раз готовился, но такого не было. Сейчас, конечно, в нашу цифровую эру, всё, что ты приготовил, может легко уйти, кем-то быть замеченным. Но ведь не так сложно сыграть все эти партии, чтобы и близко никто не мог подкопаться. На самом деле это довольно просто. Мне вообще кажется, что подготовка Дина не соответствует матчу за звание чемпиона мира – и психологическая, и дебютная. А делать такие ляпы – это только улыбку вызывает.
То, что они принадлежат именно им, – ясно. Профессионалам это понятно. Но я не думаю, что это сделало какую-то разницу. Если бы это появилось до начала матча, тогда Дину было бы намного сложнее. А сейчас выбор дебюта, возможно, делается в последний момент. Может быть выбран даже тот, что вообще не готовился к матчу. Решающего влияния это не оказало», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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