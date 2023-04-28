Президент Федерации фехтования России — об обращении ОКР: это выстрел в небо

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал обращение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России к Международному олимпийскому комитету.

«Если они опубликовали такое заявление, значит, посчитали это нужным. Но я думаю, оно не поможет. Выстрел в небо. У нас сейчас другая проблема: федерацию фехтования вроде бы уже допустили, а на Гран-при в Сеуле, который является отборочным на Олимпиаду, нас нет. Я считаю, что позицию должна выработать вся наша спортивная общественность», — сказал Мамедов агентству «РИА Новости».

Напомним, ранее Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в соревнованиях под нейтральным флагом, однако из-за бюрократических проволочек со стороны МФФ спортсмены не смоли поехать на этап Гран-при в Сеуле, который проходит с 27 по 29 апреля и является отборочным на Олимпийские игры в Париже.