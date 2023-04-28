Президент Федерации фехтования России — об обращении ОКР: это выстрел в небо

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал обращение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России к Международному олимпийскому комитету.
«Если они опубликовали такое заявление, значит, посчитали это нужным. Но я думаю, оно не поможет. Выстрел в небо. У нас сейчас другая проблема: федерацию фехтования вроде бы уже допустили, а на Гран-при в Сеуле, который является отборочным на Олимпиаду, нас нет. Я считаю, что позицию должна выработать вся наша спортивная общественность», — сказал Мамедов агентству «РИА Новости».
Напомним, ранее Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в соревнованиях под нейтральным флагом, однако из-за бюрократических проволочек со стороны МФФ спортсмены не смоли поехать на этап Гран-при в Сеуле, который проходит с 27 по 29 апреля и является отборочным на Олимпийские игры в Париже.
- 28 апреля 2023
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
11:43
-
10:46
- 27 апреля 2023
-
23:53
-
22:40
-
21:37
-
21:10
-
20:22
-
19:44
-
19:14
-
18:19
-
16:53
-
15:51
-
15:40
-
15:15
-
11:27
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
08:35
-
08:10
-
07:50
-
00:56
-
00:33
-
00:15
- 26 апреля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:19
-
22:06
-
22:00
-
21:14
-
21:00
-
21:00