Министр спорта Олег Матыцин: Россия готова к расширению спортивных связей с Сенегалом

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о готовности расширения спортивных связей с Сенегалом. Накануне Матыцин провёл встречу с президентом Сенегала Маки Саллом в рамках рабочей поездки в Африку.
«Сенегал – важный партнёр России в Африке. Нас связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения. Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях. Сейчас мы отмечаем существенный рост двустороннего товарооборота.
Важно и дальше поддерживать такую высокую динамику и укреплять сотрудничество с Сенегалом в гуманитарной сфере, прежде всего в области подготовки национальных кадров. Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать её язык и культуру», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.
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