Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Светлана Журова поддержала заявление комиссии спортсменов ОКР о критериях допуска россиян

Светлана Журова поддержала заявление комиссии спортсменов ОКР о критериях допуска россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу допуска россиян на международные турниры. Журова подчеркнула, что заявление атлетов призывает Международный олимпийский комитет (МОК) быть непредвзятым по отношению к россиянам.

«Насколько я знаю, ещё в ряде стран комиссии спортсменов и олимпийские комитеты высказывались в поддержку того, чтобы российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях безо всяких ограничений.

В этом есть логика, поскольку даже глава МОК Томас Бах признаёт, что в состоянии вооружённого конфликта находятся не только Россия и Украина. Есть и другие страны в аналогичной ситуации, но их спортсменов ни в чём не ограничивают. Заявление комиссии спортсменов ОКР – это призыв не быть предвзятыми именно к россиянам», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Материалы по теме
Комиссия спортсменов ОКР выступила с заявлением по поводу критериев МОК по допуску россиян
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023