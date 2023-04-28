Владимир Крамник: если сказать, что Ян играет в свои лучшие шахматы, ему будет обидно
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14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался об игре россиянина Яна Непомнящего в матче 2023 года за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем.
«Мои слова ни на грамм не уменьшают его шансы. И я никогда не дам в публичное поле информацию, которая может ему помешать. А то, что он может играть сильнее, – это не бином Ньютона, это отмечают все, в том числе и сам Ян. Здесь не стоит фарисействовать и говорить, что он играет замечательно. Если сказать, что Ян играет в свои лучшие шахматы, ему это будет обидно, так как он сам всё понимает. Я привык говорить правду, но это, повторю, никак не влияет на его шансы», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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