Российским атлетам не придётся выступать против СВО для участия в международных турнирах

Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти сообщил, что организация ведёт работу над декларацией, которую российские и белорусские спортсмены должны будут подписать для участия в международных соревнованиях. Он подчеркнул, что для выступления на турнирах россиянам и белорусам не придётся высказываться против СВО.

«Спортсмены должны будут подписать декларацию, но никто не просит их высказываться против СВО, потому что в России это уголовно наказуемо. Мы работаем над декларацией вместе с юристами. Пилоты Формулы‑1 уже это делают. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) уже на шаг впереди в этом вопросе, и мы постараемся всё согласовать, однако это не очень просто.

Есть ещё одна деликатная тема — это контроль соответствия атлетов установленным критериям. Мы изучаем возможность поручения контроля Спортивному арбитражному суду (CAS). Пока официального решения нет», — приводит слова Битти L'Equipe.