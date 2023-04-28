Российским атлетам не придётся выступать против СВО для участия в международных турнирах

Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти сообщил, что организация ведёт работу над декларацией, которую российские и белорусские спортсмены должны будут подписать для участия в международных соревнованиях. Он подчеркнул, что для выступления на турнирах россиянам и белорусам не придётся высказываться против СВО.
«Спортсмены должны будут подписать декларацию, но никто не просит их высказываться против СВО, потому что в России это уголовно наказуемо. Мы работаем над декларацией вместе с юристами. Пилоты Формулы‑1 уже это делают. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) уже на шаг впереди в этом вопросе, и мы постараемся всё согласовать, однако это не очень просто.
Есть ещё одна деликатная тема — это контроль соответствия атлетов установленным критериям. Мы изучаем возможность поручения контроля Спортивному арбитражному суду (CAS). Пока официального решения нет», — приводит слова Битти L'Equipe.
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