«Ничего оскорбительного не было». Крамник — о словах главы ФШР про «обезьяну с гранатой»

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник прокомментировал слова президента Федерации шахмат России Андрея Филатова в адрес россиянина Яна Непомнящего.

Ранее глава ФШР в интервью ТАСС заявил следующее: «Несмотря на победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

«Во время чемпионского матча все нервничают, больше напряжение. Не скажу, что это была очень удачная шутка, но очевидно, что это всё равно шутка со стороны главы ФШР. Как я это вижу – ничего оскорбительного или уничижительного там не было. Ведь это же переигрывание фразы самого Яна, сказанной им на пресс-конференции. Мне показалось даже наоборот, имелось в виду, что, даже когда Ян играет плохо, он всё равно опасен – я так это воспринял. Причины для конфликта я не увидел. Возможно, можно было чуть поделикатнее сказать. Но я воспринял это как шутку, чуть-чуть перешедшую грань аккуратности. Я списываю такую реакцию его команды на большое нервное напряжение. Уверен, что никакого злого умысла со стороны ФШР точно не было», — сказал Крамник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.